Carreata de protesto contra não reabertura do comércio de Adamantina mobiliza centenas de empresários

Na tarde desta sexta-feira (29) proprietários de empresas no comércio de Adamantina mostraram força e união para protestarem contra a não reabertura do setor devido à pandemia da Covid-19.

Para demonstrar a imensa indignação, foi realizada uma carreta com buzinaço pelos principais avenidas da cidade. A saída foi do Campus II da UNIFAI, seguiu pela Avenida Rio Branco e passou pela Avenida Ademar de Barros.

A mobilização contou com a presença de centenas de empresários, que aderiram à causa e participam do grupo de WhatsApp #queremostrabalhar criado para buscar junto às autoridades uma saída para a delicada situação que enfrentam hoje por estarem proibidos de abrir seus negócios.

A carreta foi avaliada como muito positiva pelos organizadores, que por meio das redes sociais parabenizaram os presentes pela coragem e comportamento ordeiro.

Também está sendo elaborado um abaixo-assinado para a reabertura do comércio que deverá ser enviado às autoridades competentes nos próximos dias.

ENTENDA MELHOR

Após uma reunião no gabinete da Prefeitura de Adamantina durante a manhã de hoje (sexta-feira), om a participação de representantes dos comerciantes locais que se posicionaram contra a continuidade do fechamento do comércio adamantinense e o prefeito Márcio Cardm, ficou acordado que as lojas poderiam voltar a abrir suas portas. Com a medida, o comércio poderia funcionar normalmente, como se estivesse na fase laranja do plano São Paulo, a partir deste sábado (30).

Mas, pouco tempo depois do anúncio da reabertura, segundo informações passadas ao Adamantina Net pela Assessoria do Poder Executivo Municipal, o promotor de justiça da Comarca esteve na Prefeitura e proibiu a publicação de qualquer decreto municipal que descumprisse o decreto do Governo do Estado e o Plano SP, sob pena de os responsáveis responderem por improbidade administrativa e também criminalmente.



Então Município permanece na fase vermelha do Plano São Paulo, que teve nova atualização nesta sexta-feira (29). As cidades pertencentes ao DRS de Marília (Departamento Regional de Saúde) permanecem com regras mais restritivas para economia, enquanto o DRS de Presidente Prudente avança para fase laranja a partir de segunda-feira (1º).

Diante desses acontecimentos, os empresários voltaram a organizar a carreata de protesto que havia sido cancelada devido ao acordo com a Prefeitura. Sendo assim, a manifestação ocorreu.