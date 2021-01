Bahia derrota Corinthians e deixa a zona do rebaixamento

Em partida válida pela 30ª rodada, o Bahia foi mais eficiente que o Corinthians e derrotou a equipe paulista por 2 a 1, nesta -feira (28), na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou a 35 pontos e deixou a zona do rebaixamento, pulando para a 16ª posição. Já o Timão segue com 45 pontos, na 9ª colocação.

O JOGO

A primeira chegada foi do Corinthians já no primeiro minuto de jogo. Araos avançou pela direita e cruzou na área. A bola sobrou para Gustavo Mosquito, que bateu forte, obrigando o goleiro Douglas Friedrich a fazer grande defesa. O Timão teve a posse de bola no primeiro tempo e perdeu mais uma grande oportunidade aos 20 minutos, de novo com Mosquito. Cantillo lançou para Jô, que desviou de cabeça. A bola ficou com Gustavo, que chutou cruzado, raspando a trave direita de Douglas.

O Corinthians continuou criando chances. Aos 28 minutos, Jô tabelou com Araos, entrou na área, e chutou de perna esquerda. Douglas salvou o Bahia e espalmou para escanteio. E como quem não faz, leva, o Bahia abriu o placar em sua primeira finalização, aos 30 minutos. Cobrança de falta pela esquerda, Cássio saiu mal e a bola sobrou para Rossi. O atacante chutou mascado e Gilberto apareceu para finalizar, de cabeça, e fazer o primeiro do jogo.

Enquanto o Timão trocava passes e não levava perigo ao adversário, o Bahia aumentou o placar. Fábio Santos e Bruno Méndez se enrolaram na armação da jogada e Thiago recuperou. Ele passou para Juan Ramírez, que driblou Gil e Fábio Santos antes de finalizar, vencer Cássio e marcar um golaço: 2 a 0.

O Bahia quase fez o terceiro logo aos dois minutos do segundo tempo. Rossi subiu pela direita e deu um passe perfeito par Thiago, que apareceu entre os zagueiros, chutou e obrigou Cássio a fazer grande defesa. O Corinthians respondeu aos 17 minutos. Gabriel dominou no meio e chutou forte. Douglas Friedrich deu um leve toque para escanteio.

O Corinthians diminuiu aos 26 minutos. Gabriel Pereira, que tinha acabado de entrar na partida, fez grande jogada e deixou Gabriel na cara do gol. O volante tocou na saída do goleiro Douglas e fez o primeiro do Timão. No lance seguinte, o Esquadrão de Aço respondeu com arremate de longe de Thiago, mas Cássio defendeu.

Depois do gol, o Corinthians diminuiu o ritmo e o Bahia criou mais, porém parou nas defesas seguras de Cássio, que completava 500 jogos com a camisa alvinegra. No fim, vitória baiana por 2 a 1 para respirar fora do Z4 do Campeonato Brasileiro.