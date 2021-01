Vacinação contra Covid-19 é ampliada para todos os profissionais da saúde pública em Adamantina

A Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina iniciou na noite desta quarta-feira (27) um esquema de vacinação contra a Covid-19 para atingir todos os profissionais da saúde pública municipal. A vacinação ocorre no CIS (Centro Integrado de Saúde), e prossegue nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29), em período noturno.

A medida pretende imunizar todos os profissionais da área de saúde, para que possam realizar os atendimentos ao público com mais segurança, seja nos procedimentos em pacientes com a Covid-19 ou nas demandas tradicionais.

Outro aspecto positivo é que ao concluir a cobertura vacinal nesse público, será possível avançar, na sequência, junto aos demais grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização (PNI).

A decisão por vacinar esses profissionais em período noturno busca evitar que deixem seus locais de trabalho e serviços no horário do expediente, para manter os serviços ativos à população – inclusive no CIS – e também minimizar os contatos entre esses profissionais e o público em atendimento nessa unidade de saúde.