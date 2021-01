Polícia Rodoviária apreende carro carregado com quase 450 tijolos de maconha

Durante operação de fiscalização em combate de ilícitos administrativos e penais ocorrida por volta das 17h20 desta quarta-feira (27), em especial ao narcotráfico, as equipes de Policiamento Rodoviário pertencente ao efetivo da 2° Cia de Polícia Rodoviária de Presidente Prudente/SP, e em patrulhamento pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no quilômetro 477+000 metros, foi emanado pelo agente o sinal de parada obrigatória ao veículo VW/Gol com placas de Mariluz/PR, porém o condutor não respeitou, aumentou a velocidade e empreendeu fuga por aproximadamente quinhentos metros onde abandonou o veículo em um matagal, às margens da rodovia.

O condutor se embrenhou no mato, em uma alça de acesso, próximo à entrada da cidade de Pirapozinho/SP, evadindo-se do local. Foram realizadas buscas no local e proximidades, na tentativa de capturar o condutor evadido, porém sem êxito.

No interior do veículo foram localizados 443 (Quatrocentos e quarenta e três) tabletes inteiros, que totalizaram 391,000 Kg de maconha e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, a ocorrência foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária de Pirapozinho/SP, onde o delegado de plantão ao tomar a ciência dos fatos, elaborou os devidos Autos de Declaração e Apreensão do Veículo, da droga e da Balança de Precisão.