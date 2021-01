Aulas presenciais na rede municipal de ensino começam dia 22 de fevereiro; ano letivo tem início dia 8

Com o anúncio de retomada das aulas na rede estadual de ensino em Adamantina a partir do dia 1º de fevereiro, divulgada na edição passada do Folha Regional, ao longo desta semana a reportagem recebeu inúmeros questionamentos sobre a previsão de volta das atividades presenciais também na rede municipal de ensino.

Em conversa na manhã de quinta-feira (21) com o prefeito Márcio Cardim, foi revelado que as aulas nas escolas ligadas à Secretaria de Educação do Município retornam efetivamente no dia 22 de fevereiro. A data foi confirmada na tarde do mesmo dia pelo secretário Osvaldo José.

“Os alunos retornarão a partir do dia 8 de fevereiro com aulas remotas. Já a partir do dia 22 de fevereiro, os estudantes voltarão a ter aulas presenciais, porém seguindo o que determina o Plano São Paulo que é de 35% do total de estudantes”.

O novo modelo a ser utilizado é chamado de “Ensino Híbrido”. Uma vez que alternará atividades presenciais e remotas. A Secretaria de Educação de Adamantina promoverá a partir do dia 27 de janeiro encontros de orientação para o planejamento do ano letivo 2021 com as equipes gestoras de cada uma das unidades.

O objetivo é oferecer a volta às aulas segura para todos os estudantes da rede municipal.

Depois disso, na primeira semana de fevereiro, os professores e as equipes gestoras de cada uma das unidades estarão reunidos para planejar as estratégias de uma retomada segura e parcial dos alunos às escolas.

Além de os pais ou responsáveis serem avisados com antecedência, a ‘Volta Segura das Aulas’ contará com a parceria entre as Secretarias de Educação e de Saúde para garantir que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 sejam seguidos.