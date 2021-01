UniFAI adere ao Fies e solicita vagas para 11 cursos da Instituição em 2021

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a disponibilização de possíveis vagas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o Ano Letivo 2021 a Instituições de Ensino Superior (IES) da região.

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) aderiu novamente ao programa e solicitou ao Governo Federal vagas do benefício aos cursos de Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Porém, as IES concorrem entre si pelas vagas, de acordo com as novas regras do Fies. Por essa razão ainda não é possível precisar quantas vagas estarão disponíveis para a UniFAI em cada curso solicitado.

A Reitoria da UniFAI orienta que os interessados devem acessar o Portal do Fies para fazer o cadastro e selecionar a UniFAI como Instituição de Ensino. O prazo para as inscrições termina nesta sexta-feira, 29.