Mulher é golpeada com faca nas costas após briga por causa de cavalo

Assim que a Polícia Militar chegou à propriedade rural ouviu “uma gritaria” e viu uma pessoa caída e ensanguentada no chão. Ainda observou um indivíduo com uma faca nas mãos, “em atitude típica de quem iria se entregar”.

Houve contato com o suspeito, que largou a arma e deitou no chão, bem alterado, dizendo “eu esfaqueei mesmo, eu esfaqueei mesmo”.

No local, foi apurado pela polícia que a vítima e o rapaz se desentenderam por conta de um cavalo. De acordo com a vítima, o suspeito queria maltratar o equino e ela interveio. O rapaz, em sua versão, contou que queria andar a cavalo e foi impedido pela vítima, motivo pelo qual começou um desentendimento.

A mãe do rapaz e convivente da vítima, que estava no local após ser acionada pela mulher e presenciou o fato, disse que ao chegar, o filho e a vítima começaram a relatar o desentendimento.

A vítima puxou da cintura uma faca, mas não chegou a usá-la, ficou apenas em posição de defesa. Contudo, a situação deixou o rapaz “muito irritado”. A mulher escondeu a convivente no banheiro, mas o jovem continuava a ofendê-la.

Em determinado momento, a vítima saiu do banheiro e disse para o rapaz que não tinha medo dele e para evitar mais atrito a mãe tentou segurar o filho, mas acabou caindo e batendo a cabeça. Em seguida percebeu que a vítima gritava e toda ensanguentada se deitou no chão com ferimentos nas costas provocados por um canivete.