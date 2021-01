Eletricista salva criança após carrinho descer avenida ‘desgovernado’

Contudo, antes que acontecesse um acidente, um eletricista que estava no posto de combustíveis parou, desembarcou rapidamente de seu veículo e resgatou a criança.

O eletricista Alexsandro Zanelato Silveira foi quem resgatou a criança do carrinho. Ele disse que no primeiro momento pensou que se tratava de um carrinho de controle remoto.

“Umas 5h, 6h eu fui até a minha residência e voltei para abastecer o carro e a hora que eu ia saindo do posto, dentro do carro, eu vi a criança descendo. No primeiro momento, eu pensei que era um carrinho de controle remoto, mas aí eu vi que não era, que o carrinho tinha sido escapado, onde eu pensei em tentar salvar, pelo menos tentar, e consegui, graças a Deus”, contou.