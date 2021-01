Eixo SP recebe currículos para mais de 500 vagas até março

A Eixo SP receberá até 1º de março currículos de candidatos às mais de 500 vagas de emprego. O processo seletivo preencherá quadros de Agente de Pedágio, Técnico de Pedágio e Técnico de ITS em 16 cidades.

Poderão participar moradores das cidades de Águas de São Pedro, Cabrália Paulista, Charqueada, Duartina, Garça, Iacri, Lucélia, Martinópolis, Oriente, Pacaembu, Paraguaçu Paulista, Rancharia, Sagres, Santa Mercedes, Santa Maria da Serra, Torrinha e municípios vizinhos.

As vagas também demandam experiências específicas nas áreas de atuação. Confira as vagas a seguir:

AGENTE DE PEDÁGIO – irá atuar com o recebimento de tarifas de pedágio. É desejável que o candidato possua ensino médio completo e experiência com atendimento ao cliente ou operador de caixa.

TÉCNICO DE ITS – será responsável pela manutenção, instalação e montagem de equipamentos eletrônicos e de automação dos sistemas de operação da Concessionária. É desejável que o candidato possua experiência nestes serviços e formação em Normas Regulamentadoras NR10, NR11, NR33 e NR35, conhecimento em informática e possuir CNH na categoria B.

TÉCNICO DE PEDÁGIO – será responsável pela manutenção, instalação e montagem de equipamentos com foco nos sistemas de arrecadação e iluminação das vias e praças de pedágio. É desejável que o candidato possua experiência nestes serviços e formação em Normas Regulamentadoras NR10, NR11, NR33 e NR35, conhecimento em informática e possuir CNH na categoria B. Formação em engenharia elétrica será um diferencial na seleção.

“A atuação da Eixo SP em 62 municípios, além de transformar rotas importantes no sistema rodoviário paulista, está entre os destaques nos investimentos em infraestrutura no Estado, como aponta estudo recente da Fundação Seade. Esta injeção de recursos reflete na geração de emprego e renda para a população do interior paulista”, afirma Sergio Santillan, diretor-presidente da Eixo SP.

Para candidatar-se a uma das vagas do processo seletivo, basta cadastrar o currículo gratuitamente no site www.eventosrh.com.br/eixosp1/ ou enviar para o e-mail [email protected] informando no assunto o nome da vaga e a cidade onde reside.

SOBRE A EIXO SP: A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra o lote Pipa (Piracicaba-Panorama), malha com mais de 1.273 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O maior contrato sob supervisão da Artesp – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário. Mais informações acesse: www.eixosp.com.br.