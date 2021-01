Projeto Guri em Adamantina está com as inscrições abertas

Estão abertas e seguem até o dia 26 de fevereiro as inscrições para o Projeto Guri em Adamantina. Os interessados devem fazer a inscrição pelo link www.projetoguri.org.br/matricula2021.

Após efetuar a inscrição, o interessado deverá clicar em enviar e guardar o número de protocolo que foi gerado. Depois disso, a coordenação do polo entrará em contato com o responsável para efetivar a matrícula no curso indicado, porém será preciso avaliar se há disponibilidade de vaga.

Para ingressar no Projeto Guri basta ter entre 8 e 18 anos incompletos e estar regularmente matriculado na escola. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

As aulas terão início a partir do dia 1º de fevereiro e os alunos terão acesso às aulas e atividades por meio da plataforma de ensino a distância. O retorno presencial deverá ocorrer de maneira progressiva, atendendo à deliberação do Governo do Estado de São Paulo e à autorização prévia de cada uma das cidades.

As famílias receberão as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança serão tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados e comunidade.

A matrícula só será oficializada no polo e curso escolhido após contato da coordenação e envio dos documentos do aluno. Em caso de dúvidas ou informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone para (18) 99813 3803.