Problemas em área de casas populares recém-construídas são entregues à Caixa, Ministério Público e Prefeitura

Após constatarem graves problemas na área onde foram construídas as casas populares do Conjunto Habitacional ‘Murilo Jaccoud’, próximo ao Parque Itamarati, os vereadores do Podemos, Alcio Ikeda Jr, Bigode da Capoeira e Rafael Pacheco, entregaram ofícios na Caixa Econômica Federal, na Prefeitura de Adamantina e no Ministério Público do Estado de São Paulo, segundo publicada pelo portal Siga Mais.

A situação crítica do residencial, quando ocorrem fortes chuvas, foi relatada em vídeo gravado por Bigode, na noite do último sábado (16) direto de uma residência alagada, que se espalhou nas redes sociais.

Ainda segundo a reportagem do portal, os legisladores relataram nos documentos a provável insuficiência do sistema de drenagem pluvial nas vias públicas, bem como as infiltrações em residências e alagamentos e problemas nos muros, já que diversas residências têm deficiências no fundo das edificações. A iniciativa tomada, segundo os vereadores, tem o objetivo de que os órgãos comunicados tomarem providências a respeito do caso.

O referido Conjunto Habitacional é recém construído, tendo as chaves sido entregues aos novos moradores no mês de agosto do ano passado.

Por meio de Nota à Imprensa divulgada na última segunda-feira, a Prefeitura informou a Secretaria de Planejamento que notificaria a empresa responsável pela obra para reparar os danos no local.