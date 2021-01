Menino de 7 anos morre após acidente entre dois caminhões na Rodovia SP-326 em Matão

Um menino de sete anos morreu após o caminhão em que estava bater na traseira de outro caminhão na manhã desta terça-feira (26), no km 308 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Matão (SP).

O avô, que dirigia o veículo, sofreu ferimentos generalizados pelo corpo e foi levado ao pronto-socorro pelo Sistema Móvel de Urgência (Samu), onde foi medicado e submetido a exames.

Segundo a Polícia Rodoviária de Jaboticabal, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 5h30. O caminhão que trafegava à frente levava cerca de 10 toneladas de tijolos. Já o que colidiu carregava água, que seria distribuída pelo avô e pela criança nas cidades da região.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente e o estado das pessoas que estavam no caminhão à frente. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

A faixa direita da pista ficou interditada por quatro horas, no sentido Matão-Jaboticabal em que os caminhões dirigiam, mas já foi liberada. Um boletim de ocorrência foi registrado.