Polícia Militar localiza tijolo de maconha dentro de veículo e prende quatro pessoas

Quatro pessoas, sendo 2 homens e 2 mulheres, receberam voz de prisão da Polícia Militar após serem flagrados em um veículo onde foram encontrados um tablete meio de maconha, pesando cerca de 1 quilo do entorpecente. O caso foi registrado por volta das 21 horas e foi registrado como tráfico de entorpecentes – associação ao tráfico pela Polícia Militar de Rinópolis, equipe do soldado Wilson e soldado Reinó, com apoio da 2º sargento Andreia e cabo Alex (Polícia Militar de Tupã) e cabo Marco, cabo Xavier e 1º sargento Rantichieri (Polícia Militar de Parapuã).

Os policiais militares de Rinópolis realizavam patrulhamento pela estrada municipal e avistaram um veículo saindo do Bairro Rural Quiteroi. Os PMs informaram ainda que o motorista ao avistar os policiais reduziu a velocidade do carro de forma clara para evitar a ultrapassagem da viatura. Diante da atitude suspeita, os PMs realizaram uma conversão e ficaram atrás do veículo e após alguns quarteirões acionaram os sinais sonoros e luminosos fizeram a abordagem pela Rua Luís Wolff. As quatro pessoas que estavam no veículo foram revistadas e nada de ilícito foi localizado.

Os policiais militares realizaram busca no interior do veículo e localizaram um tablete e meio de maconha embalados em filme plástico que pesou aproximadamente 1 quilo da droga. Os dois homens e duas mulheres que estavam no carro receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico (Art. 33 e art. 35, Lei 11.343/06). Com o apoio das demais equipes, os policiais militares de Rinópolis conduziram as quatro pessoas para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã. Ainda segundo a Polícia Militar de Rinópolis, o delegado de plantão Flávio Delgado de Melo ratificou a voz de prisão e os indiciados ficaram à disposição da justiça.