Polícia Civil recupera mais de 15 aparelhos celulares que haviam sido furtados e roubados

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE), recuperou mais 15 aparelhos celulares oriundos dos registros de ocorrências de furtos, roubos ou perda e extravios, elaborados nos últimos meses em Dracena.

Os trabalhos investigados utilizando métodos e técnicas de inteligência para localizar os aparelhos celulares, são iniciados assim que as vítimas registram os devidos Boletins Ocorrências informando sobre os fatos ocorridos.

A Polícia Civil orienta que é importante ter sempre guardado uma cópia da nota fiscal de compra, além do número de identificação (IMEI) do aparelho celular, para que possa em caso de recuperação do objeto ser possível identificar o legitimo dono do aparelho.

A Polícia Civil ressalta ainda, para o perigo da prática de adquirir produtos sem a nota fiscal de origem, por preços muito abaixo do mercado e ou de procedência duvidosa, ações que alimentam o mercado de furtos e roubos de celulares. O alerta vale também, para que donos de empresas de manutenção de celulares tenham sempre disponíveis, e em ordem, o talão de nota de serviço de entrada dos aparelhos que estejam em manutenção.

Os aparelhos celulares foram localizados na posse de terceiros, e em diferentes bairros na cidade de Dracena. Sendo que após a comprovação de origem os celulares eles serão devolvidos aos legítimos proprietários e, as investigações continuarão para apurar possíveis receptadores e identificar os autores dos crimes de furto e roubo.