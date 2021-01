Motorista está em estado grave após acidente em rodovia de Paraguaçu Paulista

Uma colisão envolvendo dois carros e uma carreta, ocorrida por volta das 20h de sábado, dia 23, na Rodovia Manílio Gobbi, em Paraguaçu Paulista (SP), deixou dois motoristas feridos, sendo que um está em estado grave na UTI.

Conforme informações colhidas no local, uma carreta estava quebrada e parada na rodovia, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Cardoso de Almeida. No local, estava até a Polícia Rodoviária para auxiliar na sinalização. Quando um Fiat/Uno, que seguia no sentido Assis-Paraguaçu, foi ultrapassar de forma regular a carreta e foi surpreendido por um Ford/Corcel, que seguia em direção oposta e invadiu a pista contrária, ocasionando a colisão entre os dois carros. O Uno foi arremessado contra a carreta.

Os motoristas dos carros ficaram presos nas ferragens, sendo necessário auxílio do Corpo de Bombeiro para removê-los.

Ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Paraguaçu Paulista. O motorista do Ford/Corcel sofreu ferimentos graves e se encontra na UTI da Santa Casa. Já o outro motorista sofreu ferimentos de menor gravidade e se encontra em leito clínico.