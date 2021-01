Morador de Adamantina ganha R$ 200 mil em sorteio do SP CAP

Em sorteio realizado neste domingo (24), um morador de Adamantina ganhou um prêmio líquido de R$ 200 mil do SP CAP Prudente. O ganhador, divulgado pela TV e no site do título de capitalização é Antônio Manoel de Souza, morador no bairro rural Tupãzinho. O prêmio deverá ser entregue pelos organizadores ainda esta semana.

O SP CAP é um título de capitalização de pagamento único, da modalidade filantropia premiável. Além de proporcionar o direito de participação em sorteios, que compra o título cede o direito de resgate ao Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. A venda de títulos ocorre durante a semana, com sorteios realizados aos domingos.