Funcionários e pacientes do PAI Nosso Lar recebem vacinação contra Covid-19

Dando continuidade à imunização contra a Covid-19, em Adamantina, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve na tarde desta segunda-feira (25) aplicando a primeira dose da vacina Coronavac, do Instituto Butantan, em um grupo de 44 funcionários da linha de frente no combate à Covid-19 e 9 pacientes da Clínica PAI Nosso Lar. O hospital psiquiátrico é referência em saúde mental para a região do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Marília.

Pela manhã, a vacinação chegou ao Lar dos Velhos de Adamantina, onde 48 idosos internos e 18 funcionários que atuam diretamente com esses residentes também receberam a primeira dose do imunizante.

A vacinação nas duas instituições adamantinenses, que têm atendimentos em regime de abrigo institucionalizado, visa atender aos grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS). As doses aplicadas fazem parte do lote de 640 doses recebidas na semana passada pelo Município, fornecidas pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, após distribuição feita a todos os estados brasileiros pelo MS.