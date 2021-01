Acidente com ônibus na BR-376 em Guaratuba deixa 21 mortos e 33 feridos, diz PM

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, a pista está bloqueada para atendimento do caso. Às 12h20, a fila de veículos era de 16 quilômetros.

A PRF informou que ônibus, com placa de Belém, no Pará, descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense quando bateu na mureta de contenção, saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

De acordo com a PRF, o ônibus saiu de Ananindeua (PA) e tinha como destino Balneário Camboriú (SC).