Governo de SP coloca estado na fase vermelha da quarentena aos finais de semana e a partir das 20h nos dias úteis

Após mais uma semana de piora nos indicadores da Covid-19 em São Paulo, a gestão João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (22) regras mais restritivas de isolamento social, e determinou que todo o estado fique na fase vermelha do plano de flexibilização econômica aos finais de semana e feriados. Nos dias úteis, a fase vermelha valerá das 20h às 6h.

Nesta fase, apenas serviços essenciais, como padarias, mercados e farmácias, podem operar. Bares, restaurantes e comércio não poderão funcionar.

A medida valerá nos finais de semana de semana dos dias 30 e 31 e 06 e 07 de fevereiro em todo estado.

Na capital, inicialmente o governo havia informado que a segunda-feira (25), por ser feriado do aniversário da cidade, contaria como fase vermelha, já que equivaleria à regra do fim de semana. No entanto, o governo depois informou que segunda-feira só será fase vermelha na cidade de SP a partir de 20h, como nos demais municípios.

”Parques podem funcionar na fase laranja. Sobre o dia 25, que houve dúvidas, eu queria lembrar que é feriado na capital, não é feriado no restante do estado. Para evitar confusão, a segunda-feira vai ser a regra do dia útil para todo o estado. As regiões que estiverem na fase laranja funcionam como laranja e as que tiverem na fase vermelha funcionam na vermelha. Então parques, na capital, estarão abertos até a segunda-feira normal. Não vai fechar esse sábado, nem domingo, nem segunda-feira. Vai fechar no próximo final de semana”, disse Patrícia Ellen.

Gabbardo pediu para que as pessoas não esperem o decreto do governo ser oficializado para começar a tomar cuidados que possam ajudar a diminuir a transmissão da Covid-19.

“Algumas medidas poderão ser implementadas nos próximos dias adicionalmente as que estamos tomando hoje. Se os indicadores não melhorarem, se as pessoas não mudarem o seu comportamento, como por exemplo, não vamos esperar segunda-feira para começar a cumprir com as medidas hoje anunciadas”, disse Gabbardo.

Cinco novas regiões regrediram à fase vermelha. Marília era a única região que já estava nesta fase e vai permanecer.

A capital paulista e a Grande São Paulo, além de outras três que estavam na amarela, passaram a ficar na fase laranja, que veta o funcionamento de bares. As demais regiões, que já estavam na laranja, não sofreram mudanças.

No início de janeiro, o governo fez alterações nas regras de funcionamento da fase laranja, e a tornou mais permissiva.

Desde o início do ano, o governo paulista tem feito reclassificações semanais. No final de 2020, a gestão estadual chegou a colocar o estado na fase vermelha durante as festas de final de ano para tentar evitar aglomerações e, consequentemente, os riscos de contaminação.

O Plano São Paulo prevê o rebaixamento para fases com regras mais restritivas da quarentena em regiões que apresentam grande aumento semanal de novas internações, mortes, casos ou taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Além da reclassificação, o governo de São Paulo também anunciou nesta sexta-feira (22) novas restrições para combater o avanço da pandemia. As cirurgias eletivas estão canceladas em todos os hospitais públicos e conveniados do estado e o Hospital de Campanha de Heliópolis, na capital, será reativado.

Além disso, o parâmetro de taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na fase vermelha passou de 80 para 75% e nenhuma região poderá ir as fases verde e amarela antes do dia 8 de fevereiro.

Mudanças no Plano SP

Parâmetro de taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na fase vermelha passou de 80 para 75%;

Nenhuma região poderá ir as fases verde e amarela antes do dia 8 de fevereiro.

Fase vermelha do plano de flexibilização econômica aos finais de semana e feriados. Nos dias úteis, a fase vermelha valerá das 20h às 6h.

O coordenador Executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabbardo, alertou que o estado de São Paulo registra um óbito pela Covid-19 a cada seis minutos e que, por isso, as mudanças são necessárias.

“São Paulo apresenta, neste momento, um óbito a cada seis minutos. O tempo que nós demorarmos para tomar as medidas necessárias vão significar óbitos nessa velocidade”, disse Gabbardo.

Sobrecarga

O estado de São Paulo pode esgotar sua capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 28 dias, caso o ritmo atual de novas internações por Covid-19 se mantenha. O cálculo, feito pelo governo estadual, foi apresentado em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (22).

“Sem novas medida restritivas e com esse comportamento que nós adotamos nas últimas semanas nós vemos que nós teríamos em 28 dias, o que aconteceriam é que o estado poderia ter um esgotamento de leitos UTI Covid. Então, é isso que nós estamos evitando aqui”, disse a secretária de desenvolvimento econômico, Patrícia Ellen.

“Nós não podemos esperar para tomar novas medidas, todos nós sabemos que o que acontece hoje reflete no sistema de saúde em duas a três semanas e, por isso, essas medidas estão sendo tomadas agora. Se o comportamento de hoje se mantém, nós teríamos um risco de colapso em quatro semanas e é isso que nós estamos atuando aqui para evitar”, completou.

A última reclassificação do Plano São Paulo ocorreu no dia 15 de janeiro.

Classificação atual no estado

Vermelha – só operam serviços essenciais

Marília

Franca

Presidente Prudente

Barretos

Bauru

Sorocaba

Taubaté

Laranja – bares não abrem, e demais serviços funcionam com restrições de horários e capacidade

Grande São Paulo

Araçatuba

Piracicaba

Ribeirão Preto

São José do Rio Preto

Registro

Araraquara

Baixada Santista

Campinas

São João da Boa Vista

O que funciona na Fase Laranja (fase sofreu alterações no dia 5 de janeiro e passou a ser mais permissiva)

Todos os setores de comércio e serviços passam a ser permitidos. A exceção é o atendimento presencial em bares, que continua proibido.

Capacidade de ocupação: antes era de 20% e vai para 40% em todos os setores.

Funcionamento máximo: ampliado de 4 para 8 horas por dia.

Horário de fechamento: atendimento presencial só poderá ser feito até 20h.

Parques estaduais, salões de beleza e academias: poderão abrir. Bares poderão funcionar na fase laranja apenas se operarem como restaurantes, segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. De acordo com ela, esses estabelecimentos podem funcionar nos horários dos restaurantes caso estejam servindo bebida alcoólica junto com a comida. A secretária, no entanto, não esclareceu como será feita a fiscalização desses detalhes da operação.

O que funciona na Fase Amarela

A capacidade máxima passa a ser limitada a 40% de ocupação para todos os setores. Antes, o percentual variava por setor: academias podiam operar com apenas 30% da ocupação, por exemplo.

O atendimento presencial ao público pode ser feito apenas até as 22h, em todos os setores, exceto no setor de bares, que pode funcionar até as 20h.

O horário de funcionamento passa a ser limitado a 10 horas por dia para todos os setores. Antes, o horário variava por setor.

Serviços essenciais que podem funcionar na Fase Vermelha