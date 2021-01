CALHAS SANTO ANTÔNIO: tradição em qualidade e excelente atendimento

A Calhas Santo Antônio de Adamantina tem a tradição em oferecer os melhores produtos pelos menores preços do mercado e com o excelente atendimento de uma competente equipe de profissionais altamente capacitados.

A empresa tem o comando do respeitado José Maria Sichieri e família. Possui anos de experiência no ramo e que conquistou a preferência dos clientes e amigos de Adamantina e também das cidades da região. Rufos, capas, pingadeiras e uma série de outros produtos compõe o leque oferecido com fabricação própria e sob medida para casas, empresas, indústrias e ambientes diversificados.

A Calhas Santo Antônio fica na Avenida Deputado Cunha Bueno, 1119 – centro de Adamantina. Telefone: (18) 3521-5392.