Produção da CoronaVac já está parada por falta de insumos no Instituto Butantan

O Instituto Butantan já está com a sua produção parada pela falta do ingrediente farmacêutica para a produção de novas doses da CoronaVac . Desde o último domingo (17), o instituto aguarda a chegada de insumos da China após terminar de envasar as 4,8 milhões de doses que estavam sendo produzidas nacionalmente.

Segundo o presidente do instituto, Dimas Covas , a previsão é que a matéria-prima chegue até o final deste mês. “Nossa previsão de chegada até o fim deste mês é de 5.400 litros. E mais 5.600 litros até o dia 10 de fevereiro. Essa matéria-prima está pronta e aguardando trâmite burocrático”, disse.

Com essa quantidade de produto em mãos, o Butantan afirma que pode produzir até 11 milhões de novas doses da CoronaVac.

Desde segunda-feira (18), 6 milhões de doses do imunizante, produzido pelo laboratório chinês Sinovac e que já chegaram prontas, foram distribuídos no Brasil.