Prefeitura de Adamantina altera redação do decreto que institui Toque de Recolher

Considerando o agravamento da Pandemia por COVID -19 no município de Adamantina, a capacidade de suporte do Sistema de Saúde Regional – DRS -9 e a recomendação do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus, instituído pelo Decreto Municipal nº 6.105/2020 e suas alterações, que aponta a necessidade de instituir medidas rígidas e enérgicas de contenção da disseminação do vírus, a Prefeitura de Adamantina alterou o artigo 1º do Decreto 6.278 de 16 de janeiro de 2020, visando adequação dos termos usados no decreto anterior.

A partir de agora, caso seja constatada aglomeração de pessoas nos espaços públicos, a Vigilância Sanitária com apoio da Polícia Militar deverá promover a dispersão.

A Prefeitura de Adamantina pede que a população fique em casa. As saídas são recomendadas apenas para busca de serviços essenciais como postos de combustíveis, farmácias e serviços de saúde, que podem funcionar em horário regular e ações destinadas ao enfrentamento da COVID19.

E, se alguma aglomeração for constatada, a denúncia pode ser feita pelo telefone 0800-771-3541, disque-denúncia da Vigilância Sanitária do Estado ou, ainda, no 190, telefone da Polícia Militar. As pessoas que participam de aglomerações poderão sofrer medidas cabíveis.