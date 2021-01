Homem é multado em mais de R$ 1.300 e tem 31 kg de peixes apreendidos pela Polícia Ambiental

Um homem de 24 anos de idade foi autuado pela Polícia Militar Ambiental pelo crime de transporte irregular de pescado na manhã desta quinta-feira (21) em Adamantina.

Segundo a Polícia Ambiental, ele praticou a pesca em período de Piracema e foi flagrado pela equipe que fazia patrulhamento pela rodovia Plácido Rocha onde na vistoria em seu veículo foram localizados 10 peixes das espécies pintado, dourado, piauçu e palmito (boca-de-baton), totalizando 31 kg.

Foi elaborado um Auto de Infração Ambiental em desfavor homem, por transportar espécimes provenientes da pesca proibida, conforme o §1, inciso III do art. 36 da Resolução SMA-48/2014. Além do transporte irregular, a PM Ambiental destaca que os três peixes da espécie pintado estavam com tamanhos irregulares para captura.

O pescado que de acordo com a Polícia estava em boas condições sanitárias, foi doado para a Instituição Carlos Pegoraro de Adamantina.