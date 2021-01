Juíza Ruth Menegatti é homenageada como Madrinha Emérita da Clínica PAI Nosso Lar

A juíza de direito Ruth Duarte Menegatti, diretora do Fórum da Comarca de Adamantina, foi homenageada como Madrinha Emérita da Clínica PAI Nosso Lar. Ela foi a principal articuladora e liderou o processo de revitalização do hospital psiquiátrico, mobilização iniciada no final de 2016 e que avançou em 2017 até meados de 2018, quando a comunidade católica assumiu a direção da instituição.

A cerimônia, realizada na última sexta-feira (15), apenas com colaboradores internos e pacientes, e seguindo todas as medidas e orientações contra a disseminação da Covid-19, foi surpresa para a juíza. A homenagem foi conduzida pelo padre Rui Rodrigues da Silva, atendendo a um desejo do bispo da Diocese de Marília, Dom Luiz Antônio Cipolini. O dirigente regional da igreja católica é padrinho da instituição adamantinense.

No corredor do principal acesso à Clínica foi instalado um retrato da juíza e uma placa identificando-a como Madrinha Emérita. O Coral da Clínica se apresentou na solenidade.

Em seu perfil nas redes sociais a juíza repercutiu a homenagem. “É uma luta que pertence a todos”, disse. “Tem um significado grandioso ser madrinha de uma instituição como essa”, completou.