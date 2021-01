Marília recebe doses da CoronaVac e começa a vacinar servidores do HC hoje

Essas doses serão usadas a partir desta terça-feira (19) para o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Marília, que começará pelos profissionais da saúde que atuam no Hospital das Clínicas (HC).

A primeira pessoa vacinada será um funcionário do complexo, que tomará a dose às 13h, durante cerimônia que contará com a presença do governador João Doria.