Secretaria de Segurança Pública não confirma extinção da Delegacia Seccional de Adamantina

Diante dos vários rumores e boatos que circularam pela Cidade Joia e região na semana passada sobre o possível fechamento e extinção da Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina, a reportagem do Adamantina Net entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo que não confirmou tais informações.

Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou que existem estudos de aprimoramento do atendimento, porém, o fechamento da unidade não é avaliado.

VEJA A NOTA ABAIXO

Vale destacar que as novas instalações da Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina foram inauguradas em fevereiro do ano passado pelo governador do Estado, João Dória.

Com 2,7 mil metros quadrados e dividido em dois pavimentos, o prédio teve um custo de R$ 3,5 milhões aos cofres estaduais.