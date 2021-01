CASA INVADIDA PELAS CHUVAS: Prefeitura notificará empresa responsável pela obra de casas populares no Itamarati

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que em virtude da chuva que atingiu a cidade no último sábado (16), uma família, moradora do conjunto habitacional Adamantina O Murilo Jaccoud, no bairro Itamarati, teve sua casa invadida pela água.

No entanto, hoje (18), uma equipe da pasta, a engenheira responsável pela obra e, ainda, o secretário de planejamento João Vitor Marega, estiveram no local para verificar a situação.

A Secretaria de Planejamento notificará a empresa, responsável pela obra, para reparar os danos no local. A família já é atendida pela Secretaria de Assistência Social e a mesma recebeu inúmeras doações.