Polícia Ambiental apreende mais de 200 metros de redes de pesca

Ontem, (17), uma equipe da Polícia Militar Ambiental ao realizar policiamento náutico no Lago da Usina Sérgio Motta – Rio Paraná em Presidente Epitácio, encontrou quatro redes de emalhar com 200 metros de comprimento dispostas no ambiente aquático de forma irregular, conforme a Instrução Normativa 25/09.

O material foi recolhido pela equipe da Polícia Militar Ambiental.

As redes apreendidas foram encaminhadas para a Base Operacional de Presidente Epitácio, ficando a disposição da Justiça.