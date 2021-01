Novos secretários municipais iniciam trabalho nas pastas da Cultura e da Agricultura

Desde o último dia 1º de janeiro de 2021 a ‘reconduzida’ Administração Municipal conta com dois novos secretários: Sergio Vanderlei da Silva assumiu a Secretaria de Cultura e Turismo, e Thiago Ribeiro Benetao passou a comandar a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

Nomeados pelo prefeito Márcio Cardim por meio de portaria durante a cerimônia de posse do mandato 2021/ 2024, ambos já iniciaram os trabalhos à frente das respectivas pastas.

Nas últimas semanas o secretário de Cultura já realizou a primeira reunião de 2021 com o Conselho Municipal de Cultura, com o objetivo de ouvir as demandas por parte dos integrantes e apresentar as soluções. Também foi promovida a reabertura da Biblioteca Pública de Adamantina “Jurema Gomes Moreira Citeli”, que ficou fexhada nos últimos 10 meses devido à pandemia.

Na Agricultura, nesses primeiros dias, o secretário deu continuidade aos trâmites burocráticos e aos serviços que competem à pasta. Sérgio Vanderlei ocupou o posto de Claudia Corradi. E Thiago Benetao entrou no lugar de Emerson Baptiston.