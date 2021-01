Homenagens, agradecimento e emoção marcam despedida do padre Rui da Paróquia Santo Antônio

A missa da noite deste último domingo (17) foi marcada por homenagens e agradecimentos da comunidade católica ao padre Rui Rodrigues da Silva por sua despedida da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Após seis anos na Matriz de Adamantina, por decisão da Diocese de Marília, o sacerdote foi transferido para Dracena, onde assume no próximo sábado (23) a Paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima.

As homenagens foram prestadas pelos católicos adamantinenses por meio de discursos carregados de elogios em reconhecimento aos dedicados serviços de evangelização realizados e também por meio de vídeos que mostraram as conquistas e as melhorias promovidas pelo pároco ao longo do tempo que pastoreou os fiéis da Santo Antônio.

Um capítulo à parte nesta trajetória, também destacado na celebração, foi a contribuição da Paróquia sob o comando de Rui e da diretoria formada por representantes da Matriz na revitalização e administração do PAI (Polo de Atividades Integradas) Nosso Lar, de Adamantina, onde inclusive o sacerdote ganhou um quadro como padrinho da entidade.

Durante os relatos e as mensagens, Padre Rui – que sempre disse não gostar de despedidas – ficou extremamente emocionado e foi às lágrimas no altar, que dividiu na ocasião com os padres convidados Tiago Aparecido de Souza Barbosa e José Afonso Maniscalco.

“Quero agradecer cada um de vocês e ao povo adamantinense por ter me recebido no dia 14 de dezembro 2014 – um ser humano também pecador e limitado –, me acolhido de forma especial e durante esses anos ter me mostrado o quanto os vossos corações são amorosos e bondosos. Vou, mas tenho a certeza que deixo aqui muitos amigos e filhos amados. Obrigado! Minha palavra só pode ser de gratidão por tudo que vivemos juntos”, declarou com a voz embargada.

Na época da chegada, o novo pároco vinha para a Cidade Joia com a missão de pacificar e unir a comunidade católica. Com grande carisma, postura firme, contudo, fraterna, proximidade e habilidade no trato com cada fiel, ele superou o objetivo e conquistou a comunidade, que lamentou imensamente a sua transferência.

Além da missa noturna do domingo, o clima de despedida e as homenagens se repetiram em todas as demais celebrações do final do final de semana.

O posto na Santo Antônio será ocupado pelo padre adamantinense Carlos Roberto dos Santos, que estava na Paróquia São Pedro Apóstolo, de Tupã, Sua ordenação diaconal ocorreu no dia 29 de julho de 1995, exatamente na Matriz de Adamantina. E no dia 17 de fevereiro de 1996, na mesma Paróquia, foi ordenado padre. Ele assume oficialmente a Paróquia Santo Antônio no começo de fevereiro.