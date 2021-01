UniFAI prepara treinamento de biossegurança aos funcionários visando o retorno das atividades presenciais

Com objetivo de garantir a segurança de toda comunidade do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), para o retorno das atividades presenciais, mantendo a excelência no Ensino e a consolidação da Produção de Conhecimento, foi realizado nesta quarta-feira, 13, um Workshop com os orientadores de estágios dos cursos da área da saúde.

O workshop foi ministrado pela Prof. Dr. Marisa Furtado Mozine Cardim, coordenadora de pesquisa e responsável técnica do curso de Enfermagem. Estiveram presentes o Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira, pró-reitor de extensão e presidente da Comissão de Captação de Alunos da Instituição, bem como, representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Durante o encontro, os participantes receberam as primeiras instruções para o início das atividades de treinamento e preparação dos funcionários frente a pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Os orientadores de estágios serão multiplicadores das boas práticas de segurança em saúde e implantação dos referidos protocolos, para isso receberão treinamento nos próximos dias 25 e 26 de janeiro, no campus II da Instituição, para na sequência realizar o treinamento de todos os colaboradores da UNIFAI.

“A UniFAI tem o compromisso de zelar pela saúde de seus discentes, docentes, funcionários e colaborados e o curso de Enfermagem tem se dedicado ainda mais, dando todo apoio necessário a Instituição frente a este período de pandemia”, destacou Cardim.

O treinamento com os funcionários do Centro Universitário ocorrerá de 27 a 29 de janeiro e contará com a supervisão da Profa. Dra. Marisa Cardim, Profa. Me. Dezolina Franciele Cardin Cordioli (coordenadora do curso de Enfermagem) e das orientadoras de estágio Simone e Nielen.