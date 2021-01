Santa Casa de Adamantina atinge 100% de ocupação em leitos de UTI para pacientes com covid-19

Além do aumento no número de casos positivos de covid-19, a microrregião de Adamantina registrou crescimento na quantidade de internações devido complicações do vírus. Apenas na Santa Casa de Adamantina são 14 hospitalizados, segundo a Secretaria de Saúde.

O número consta no boletim epidemiológico divulgado pela pasta na tarde desta sexta-feira (15).

Os cinco leitos de UTI covid (Unidade de Terapia Intensiva) disponíveis estão ocupados com um morador de Adamantina e quatro de outras cidades. Há ainda nove pacientes hospitalizados na enfermaria covid, sendo oito de Adamantina e um de outro Município.

Já na Santa Casa de Osvaldo Cruz são cinco hospitalizados. E, no hospital de Lucélia, há três internados que aguardam os resultados dos exames.

ATUALIZAÇÃO EM ADAMANTINA