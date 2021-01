Índia diz que não consegue atender demanda do Brasil por vacinas no momento

O chanceler indiano Subrahmanyam Jaishankar disse que não é possível atender à demanda de vacinas brasileiras neste momento e seguir o cronograma de vacinação proposto pelo governo. Em uma última tentativa de importar da Índia 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca / Oxford a tempo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou ao telefone com o chanceler. As informações foram apuradas pelo UOL .

De acordo com as informações do portal, Araújo e Jaishankar conversaram e o chanceler indiano destacou que há boa vontade em fornecer as doses produzidas pelo Serum Institute. No entanto, devido às questões logísticas, o país não consegue cumprir a previsão do governo brasileiro de trazer o avião de volta da Índia com os imunizantes a tempo de iniciar a vacinação contra a Covid-19 na próxima quarta (20) ou quinta-feira (21).