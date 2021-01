ARTIGO: COVID-19, vacinas e fake news

Um breve relato sobre algumas fake news sobre a vacina contra a COVID-19

***

“Do fanatismo à barbárie não há mais que um passo.”

Denis Diderot

***

Em meio aos anúncios do Instituto Butantan, da última semana, podemos dizer que chegamos aos tão “sonhados” e “almejados” “tempos vacinais”, e com eles, infelizmente, também vieram as Fake News e afins.

Algumas dessas “Fake News” são para dar risadas mesmo! No entanto, o problema se dá com relação aos que ainda acreditam nisso tudo! E como se não bastasse, ainda as repassam adiante e baseados nessas supostas “informações” causam o famoso efeito “antivacinação” que estamos vivenciando atualmente.

Mas fique sossegado, caso você não queira tomar a vacina, o “Brasil” dispõe de muitos “tratamentos alternativos”, “sem eficácia comprovada”, que poderão lhe ajudar. Ah… E detalhe, não lhe transformarão em “jacaré”, nem lhe implantarão um “chip” e o melhor… Não são de origem chinesa! Ah… E claro, a “ironia” é uma lenda por aqui também!

Pois bem, deixemos a “galera pensante do zap zap” de lado e vamos aos “fatos”! A CoronaVac desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, demonstrou uma eficácia de 78% nos casos leves e de 100% nos casos graves da doença. Ou seja, trata-se de uma vacina com uma grande eficácia, lembrando que, para uma vacina seja aprovada ela precisa de pelo menos 50%.

Vi inúmeras pessoas “bem informadas, pelas redes antissociais”, criticando o percentual de eficácia da vacina. Pois bem, percebe-se que em nenhum momento estas pessoas leram acerca de outras vacinas que já tomamos ao longo de nossas vidas. A vacina contra o H1N1, por exemplo, possui uma eficácia que gira em torno de 60 a 70%. E aqui cabe destacar que, “nenhuma” vacina é 100% eficaz e nem precisa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define um percentual mínimo de 50% de eficácia, tendo como base um cálculo realizado com o Teorema do Limiar, utilizado para cálculos de infecção e transmissão em epidemias. Representado pela equação:

No caso da COVID-19 a R0 é 2, ou seja, um indivíduo pode transmitir para 2 pessoas e assim sucessivamente. Nesse caso, com um percentual de imunização de 50% da população, uma pessoa transmitirá para apenas uma, diminuindo assim os números de infectados. Daí a importância de se vacinar percentuais maiores da população. Quanto maior a eficácia da vacina e mais pessoas vacinadas, mais fácil e rápido para acabar com a pandemia.

Enfim, se até agora você não conseguiu entender a importância e a necessidade de se vacinar, e prefere acreditar nas “teorias de conspiração”, “fake news” e afins, lhe desejo uma “Boa sorte” com os “tratamentos alternativos”. Eu prefiro “virar jacaré”!