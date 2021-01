Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente na SP-294

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um capotamento ocorrido por volta das 19h50 desta sexta-feira (15) no km 614 + 300 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo à Barraca do Bosque próximo do limite de município entre Flórida Paulista e Pacaembu.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo Núcleo de Jornalismo do Adamantina Net junto à Polícia Militar Rodoviária de Adamantina que ainda atuava nesta ocorrência no momento da postagem desta notícia, as vítimas ocupavam um veículo GM Corsa, que seguia no sentido Flórida / Pacaembu e que por motivos ainda desconhecidos, atravessou a pista, capotou e foi parar próximo de uma plantação de seringueiras.

Todos os envolvidos no acidente são moradores de Pacaembu. A mulher não resistiu e teve óbito constatado pela equipe médica na Santa Casa de Pacaembu e outros três ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e passam bem.

Atuam nesta ocorrência as equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Cientifica, Corpo de Bombeiros, ambulância de Pacaembu e a concessionária que administra a rodovia.

As causas do acidente serão reveladas com a emissão de um laudo da Polícia Cientifica de Adamantina e farão parte de um inquérito aberto pela Polícia Civil.

Mais informações e a atualização desta reportagem a qualquer momento.