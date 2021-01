Indústria de roupas dispensa cerca de 150 funcionários em Adamantina

Uma indústria de roupas, em Adamantina, localizada na Avenida Rio Branco, proximidades do Jardim Primavera, dispensou na última terça-feira (12) os cerca de 150 funcionários que trabalham no local. Eles estavam de férias e retornariam naquele dia atividades, quando foram impedidos de ingressar na empresa e teriam recebido o comunicado de rescisão do contrato de trabalho.

Essa medida da empresa foi confirmada pelo portal sigamais.com com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Presidente Prudente e Região, José Carlos da Silva.

Segundo o representante sindical, o centro da demissão dos trabalhadores é a crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19, que atinge praticamente todo os setores da economia, com grande impacto no setor de vestuário, no Brasil e no mundo. A situação de dificuldade, vivida ao longo de todo o ano de 2020, foi agravada ainda mais pelo fim do programa de redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho, disponibilizado pelo Governo Federal, encerrado em dezembro último.

Desde terça-feira o representante do Sindicato tem mantido contato com a empresa, na tentativa de construir uma alternativa que permita a manutenção dos empregos, o que não se efetivou. Uma assembleia com os trabalhadores deve ocorrer na manhã desta sexta-feira (14), realizada pelo Sindicato, na empresa, para orientação aos trabalhadores desligados. Os funcionários devem comparecer com a carteira de trabalho.

Segundo o representante sindical, a situação crítica vivida pela indústria do vestuário, nesse período de crise, não é restrita a essa empresa. Há outras, do segmento, na região, que vivenciam um período de grandes dificuldades.