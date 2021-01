Dois homens são autuados em mais de R$ 1.5 mil por pesca irregular em Adamantina

Ontem (14), durante Operação Piracema, uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até o Rio Aguapeí em Adamantina para realizar fiscalização de pesca.

No local surpreendeu dois pescadores (38 e 63 anos) praticando a pesca onde houve a captura de dois peixes da espécie piauçu que totalizou 4 kg de pescado.

Devido o período ser proibida a pesca por ser a época destinada à reprodução natural dos peixes (Piracema), foram elaborados em desfavor do envolvidos dois Autos de Infração Ambiental no valor de R$780,00 cada um por pescar em período no qual a pesca seja proibida, conforme o artigo 36 da Resolução SMA 48/2014.

O pescado por estar impróprio para o consumo foi destruído. Ao todo as autuações chegaram a R$ 1.560,00.