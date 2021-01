Comissão de apoio para projeto de revitalização do comércio de Adamantina realiza primeiro encontro

Foi realizada na manhã de hoje (15), a primeira reunião da comissão que foi formada com o objetivo de trabalhar na revitalização da área central da cidade.

O prefeito Márcio Cardim abriu o encontro agradecendo a disponibilidade dos participantes de estarem presentes para contribuírem com o projeto que o município deseja desenvolver.

“A nossa ideia com essa ação é dar visibilidade ao comércio local, fomentar a economia, levar acessibilidade, modernidade, harmonia e acolher melhor as pessoas que vão até as lojas”, diz.

O secretário João Vitor Marega também agradeceu aos participantes por terem aceito o convite para integrarem essa equipe de trabalho. Ele ainda apresentou algumas ideias que são desenvolvidas pela equipe da pasta.

“Nosso objetivo ao formar essa comissão é colher as ideias aqui, levar para que os engenheiros da secretaria desenvolvam e depois, trazer para que todos debatam o que foi construído, estando à disposição para atendê-los sempre que uma nova ideia surgir e para fazer as alterações, inclusões e modificações”, comenta.

Segundo Cardim, a revitalização vai ter início por meio do plantio de mudas nos canteiros centrais das avenidas Rio Branco e Adhemar de Barros e de adequações da Praça Elio Micheloni.

Além disso, já há um pré-projeto da Avenida Salles Filho que será enviado ao deputado federal Fausto Pinato e a senadora Mara Gabrilli para que o município busque recursos para fomentar as transformações no centro.

Sergio Vanderlei, secretário de Cultura e Turismo e presidente do Sincomércio, afirma estar muito feliz com essa iniciativa. “Esperamos por isso há muito tempo e agora vamos unir os nossos esforços em prol de conquistarmos todas essas melhorias”, afirma.

Durante o encontro, foram apresentadas ainda ideias para inclusão de equipamento urbano que integra lixeira, bancos e os canteiros centrais, bem como melhorias na parte do trânsito da cidade.

A comissão conta com membros do Poder Executivo, Poder Legislativo, de profissionais liberais que são engenheiros e arquitetos que atuam na cidade, membros dos veículos locais de imprensa, sociedade civil e, ainda, representantes do comércio local.