Com prêmio em R$ 13 milhões, Mega-Sena realiza sorteio neste sábado (16)

Na última quarta-feira (13), a Mega-Sena pagou o primeiro prêmio de 2021. Uma única aposta ganhou pouco mais de R$ 11 milhões. Agora, a loteria dá uma segunda chance, ainda melhor, aos apostadores, pois realiza neste sábado (16) concurso com premiação estimada em R$ 13 milhões!

Isso porque estamos falando do concurso 2335. Por terminar em final “5”, o sorteio recebe valor extra para ser sorteado. Isso explica como logo após um sorteio premiado aparece outro com prêmio acima do normal. Essa mesma injeção de dinheiro acontece nos concursos de final “0”.

