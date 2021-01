ARTIGO: A Bela Provinciana que não é tão Bela e muito menos Adormecida…

“Sabe aquela vontade de ser acordada com um beijo apaixonado do príncipe encantado? Na verdade nunca tive. Uma xícara de café bem quente faz o mesmo efeito e me livra do risco da desilusão.” (Edna Frigato)

Sérgio Barbosa (*)

Isso mesmo meu caro leitor ou leitora, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA tudo é possível, ou seja, até mesmo o impossível em tempo de ERA UMA VEZ e ponto quase final…

Essa tal BELA que acredito que nunca foram lá essas coisas aqui ou ali, porém, nestes últimos tempo deste tempo está de vento em popa deste e do outro lado do denominado PODER INSTITUCIONALIZADO…

Também, tal qual aquela frase do pensador, EM TERRA DE CEGO, QUEM TEM UM OLHO É REI…

Se bem que nesta PROVÍNCIA, essa tal BELA que nunca foi BELA e muito menos ADORMECIDA, atua com os DOIS OLHOS para cima do PODER pelo PODER com o PODER…

Pelo menos em meio ao tudo de nada com o nada nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, talvez, possa ocorrer algum MILAGRE tal qual aquele que transformou o SAPO em PRINCÍPE…

Mas, não se pode muito deixar de lado tais CONTOS que nada tem a ver com aqueles da CAROCHINHA, ainda mais quando se trata das TROCAS NADA SIMBÓLICAS com patrocínio integral do PODER INSTITUCIONALIZADO em nome daquele GRUPO de sempre e nada mais para o tudo de menos…

Voltando a tal da BELA que não tem nada de BELA, isso é, de acordo com os padrões determinados pelo SENSO COMUM que predomina nas FALSAS SOCIEDADES que assumem aquela postura pseudo-CONSERVADORA ou pseudo-MORALISTA para atuar por debaixo dos panos em nome dos interesses individuais…

Na realidade destas mediações que envolvem a proposta do ERA UMA VEZ isto ou aquilo, talvez esteja mais de acordo com as idas e vindas dos fatos que ocorreram e continuam acontecendo neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Nem sempre é possível saber se isto é uma VERDADE ou uma MENTIRA, se bem que pode ser o inverso e tudo vai acabar do mesmo jeito de sempre e se possível como uma grande PIZZA PROVINCIANA…

Também, entendo que não existe apenas UMA BELA neste cenário provinciano e a maioria continua transitando nos bastidores do PODER INSTITUCIONALIZADO para criar condições para que outras NÃO TÃO BELAS possam desenvolver suas MÁGICAS SILENCIOSAS em nome das MENTES BOVINAS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER QUEM SÃO ESSAS BELAS QUE NÃO SÃO TÃO BELAS E MUITO MENOS ADORMECIDAS…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.