Antix vira ‘acontecimento da moda’ e Closet 98 faz parte do sucesso da marca na região há quatro anos

No último dia 5 de janeiro de 2021 a versão online da Revista Exame publicou uma matéria, assinada por Graziella Valenti, na qual conta a trajetória do casal coreano Patricia Ju Hee Ha e Andre Shin. Para quem não os conhece, eles transformaram uma confecção paulista de venda de vestidos e roupas femininas no atacado em um verdadeiro ‘acontecimento da moda’. E tudo isso em pouco mais de 10 anos. “A marca Antix, que nasceu como uma outsider, encontrou um nicho de mercado cativo com sua proposta de visual romântico retrô e agora já fatura milhões de reais por ano”, diz trecho do texto.

Adamantina faz parte desta trajetória de sucesso da marca nos últimos quatro anos! Isto porque tem a única loja exclusiva da região da Alta Paulista com os modelos originais da Antix: a Closet 98, da inovadora empresária Renata Belém.

A matéria da Exame ressalta ainda que “sem abandonar o canal das multimarcas, sua origem, a Antix promoveu uma reviravolta nos planos em 2011 ao decidir partir para o varejo direto com a primeira loja própria no Vila Olímpia. A decisão veio tão logo a fundadora Patricia se deu conta que a marca não tinha clientes, mas fãs, as antiketes, e que não apenas compravam, e sim colecionavam, seus vestidos. Patricia não sabe dizer quantas consumidoras se transformaram em colecionadoras, mas sabe que são muitas, pois acumula mensagens e declarações de suas clientes — e de seus maridos, que ganharam o apelido de maridix, para combinar com o passarinho que é a logomarca, chamado de passarix. ‘Existe até uma brincadeira, na qual elas falam que têm o dinheiro ‘emvestido’’, conta a empresária, destacando que existe um mercado grande de segunda-mão da marca, do ‘desapego’. Com esse movimento, a receita cresceu cerca de 320% na década, de acordo com o marido Andre.”

A empresária coreana revelou ainda para a Revista Exame o conceito do storytelling. “De que cada peça, cada coleção, tenha uma história e um sentido por trás”. Assim, segundo ela, cada vestido tem um nome, igual as obras de arte.

“Apaixonei-me e comecei a trabalhar com a Antix há quatro anos. Desde então, a cada lançamento, a cada nova coleção, a cada peça que conheço me surpreendo pela peculiaridade, beleza e visual marcante dos modelos. Realmente é motivo de encantamento, como algo que despertasse o lado mágico das mulheres. E isso talvez responda o motivo de ser uma das marcas mais desejadas e procuradas da nossa loja. Então, venha ser uma antikete também”, diz Renata.