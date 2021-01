Secretaria de Cultura e Turismo realiza reunião com o Conselho Municipal de Cultura

Novo encontro será marcado para eleição da diretoria

Foi realizada no anfiteatro da Biblioteca Municipal “Jurema Citelli” a primeira reunião de 2021 com o Conselho Municipal de Cultura. O encontro foi convocado pelo secretário de cultura Sérgio Vanderlei da Silva.

O objetivo foi ouvir as demandas por parte dos integrantes e apresentar as soluções. Integram o conselho os segmentos do artesanato, hip hop, música, fotografia, entre outros.

O secretário explica que o conselho passará por reestruturação. Para isso, uma nova reunião será convocada já na próxima semana para que a eleição da diretoria do Conselho Municipal de Cultura aconteça. Após a eleição, o Conselho é empossado pelo prefeito.

“Por meio da reestruturação do conselho, conseguiremos captar recursos para a cultura municipal em nível de Ministério e Secretaria Estadual de Cultura”, afirma.