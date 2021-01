Prefeitura de Adamantina executa melhorias no Velório Municipal

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, está executando melhorias no Velório Municipal.

No espaço, o piso está recebendo melhorias e as paredes estão sendo adequadas. Vencida essa etapa, os azulejos do bebedouro serão substituídos. A Secretaria de Administração está estudando ainda a pintura do Velório.