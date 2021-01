Poder Executivo e Poder Legislativo realizam reunião de trabalho

Durante o encontro, foram apresentadas ações para 2021

Na manhã de ontem (13), foi realizado no 5º andar do Paço Municipal reunião entre membros do Poder Executivo e membros do Poder Legislativo.

O objetivo do encontro foi tratar sobre ações que a Prefeitura de Adamantina vem executando e, ainda, ouvir os vereadores e suas demandas.

O prefeito Márcio Cardim abriu a reunião dizendo aos vereadores que o objetivo do Poder Executivo é trabalhar de forma harmoniosa sempre buscando o diálogo para resolver as questões municipais.

Além disso, apresentou algumas das ações que a Prefeitura tem na programação de execução, como a aplicação de recursos para recape nos bairros do município, os planos para revitalização da área central entre outras melhorias nas demais secretarias previstas para ainda este ano.

Durante a reunião, os vereadores também fizeram algumas sugestões e houve troca de ideias para que os dois poderes trabalhem em harmonia em prol da cidade.

Além dos nove vereadores eleitos, também participaram da reunião os advogados da Câmara Municipal, Eduardo Bressan e Cuca Maluf, a Vice – Prefeita Dinha, Secretários de Finanças João Lopes de Oliveira, Assuntos Jurídicos Marília Seixas e Gabinete Luciana Pereira.