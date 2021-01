Alunos de Direito da UniFAI são aprovados no XXXI Exame Unificado da OAB

O curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) celebra, mais uma vez, a considerável aprovação de alunos no 31º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O Exame, aplicado pelo Conselho Federal da OAB, é requisito necessário para a inscrição nos quadros da organização como advogado e é constituído de duas fases de caráter eliminatório.

A primeira consiste em uma prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha que abordam temas de formação geral e técnico-jurídica que são ministrados em disciplinas obrigatórias durante os dez termos do curso de Direito (o aluno necessita no mínimo 50% de aproveitamento na primeira fase, sob pena de reprovação). Já a segunda fase, denominada prova prático-profissional, é integralmente dissertativa, necessitando o aluno obter a nota mínima 6 e a nota máxima 10.

O resultado foi divulgado na última segunda-feira, 11, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os aprovados foram: Amanda Teruko Ferrer Lemos; Beatriz Andriotti Colato; Bianca Andriotti Colatto; Bruna Rafaela da Silva Ferreira; Caroline Pigarri de Souza; Eduarda Sofia Moraes Pacheco; Evandro Luiz Fadel; Felipe Fernandes de Carvalho; Giovanna Leão de Souza; João Victor Moraes; Leonardo Vieira de Souza; Luciano Aparecido Ramos; Marcos Abreu Maran; Maria Alice Pigarri; Natália Niza Vieira; Raquel Alexandre Do Nascimento Souza; Valter Neves Júnior; e, Vinícius Costa Frizão.

O curso de Direito da UniFAI, por meio da Coordenação Geral e de todos os professores, parabeniza os aprovados pela dedicação, superação e, acima de tudo, seriedade para com os estudos e pela considerável aprovação no XXXI Exame da OAB.