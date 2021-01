Adamantina recebe a visita do Deputado Federal David Soares

Ontem (13), o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, os vereadores da bancada do DEM, Aguinaldo Galvão, Cid Santos e Riquinha do Bar e o secretário municipal de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, receberam o deputado federal David Soares.

O parlamentar veio à cidade com o objetivo de ouvir as demandas do município. A partir disso, ele se comprometeu a buscar o envio de emendas para que essas situações sejam resolvidas.

Durante o encontro, foi pedido auxílio para que a sala de hemodiálise que existe na Santa Casa de Adamantina seja reformada. Além disso, foi solicitado ainda apoio para a aquisição de maquinários destinados à agricultura.

O deputado federal já destinou o montante de R$650 mil em emendas ao município para a área da saúde e, ainda, para a aquisição de ônibus escolar.

Sugestão de Legenda

Na foto, o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, os vereadores da bancada do DEM, Aguinaldo Galvão, Cid Santos e Riquinha do Bar e o secretário municipal de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, receberam o deputado federal David Soares.