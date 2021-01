SP: Vacinação terá cadastro para atestar eficácia e monitorar 2ª dose

O governo de São Paulo vai criar um sistema de monitoramento para o plano estadual de imunização contra a covid-19, marcado para ter início em 25 de janeiro com a vacina CoronaVac. Para isso, será necessário um cadastro quando a pessoa for vacinada, que incluirá dados como documento de entidade, número do Cartão SUS e endereço.

Segundo a Secretaria de Saúde paulista, além de ajudar a atestar a eficácia do imunizante na população, o controle auxiliará também no monitoramento da aplicação da segunda dose, definida para 21 dias após a primeira.

“Os dados pessoais de cada cidadão são muito importantes porque esta campanha tem característica diferente da campanha da gripe, por exemplo”, disse Eduardo Ribeiro, secretário-executivo de Saúde, em entrevista à TV Globo.

“Ela exige que para cada processo de vacinação haja preenchimento de uma ficha com dados mais completos. Nome, número do documento de identidade, do cartão SUS, endereço, porque é importante que haja acompanhamento mais de perto para que possamos avaliar eficácia, algum evento adverso que eventualmente possa ocorrer e mais que isso: acompanhar a aplicação da segunda dose”, completou o secretário.

A pasta responsável pela coordenação da vacinação também prevê um pré-cadastro para agilizar a aplicação das doses.

“Cada unidade básica de saúde que contém salas de vacinação já tem cadastro da população de seu território, e temos disponibilizado sistema de informação que vai permitir pré-cadastro da população no intuito de agilizar o ritmo de vacinação”, explicou Ribeiro.

Em nota, porém, a Secretária de Saúde ainda não deu uma previsão para detalhar tanto o esquema de pré-cadastro quanto o de monitoramento. A pasta respondeu apenas que os sistemas estão em desenvolvimento e as orientações para a população serão passadas antes do início da campanha.