Prefeitura forma Comissão de apoio para projeto de revitalização do comércio de Adamantina

Cumprindo uma promessa feita ainda quando era candidato à reeleição, o prefeito Márcio Cardim nomeou por meio do decreto 6.275 de 08 de janeiro de 2021, a comissão para a revitalização da área central de Adamantina.

A comissão conta com membros do Poder Executivo, de profissionais liberais que são engenheiros e arquitetos que atuam na cidade, membros dos veículos locais de imprensa, sociedade civil e, ainda, representantes do comércio local.

O objetivo dessa composição é que os membros auxiliem na elaboração do projeto para a revitalização da área central do município de Adamantina.

Nenhum dos participantes receberá remuneração, pois a função é de interesse público relevante para a cidade. A primeira reunião acontecerá na próxima sexta-feira(15).

Conforme o secretário de planejamento, João Vitor Marega, a pasta já conta com um pré-projeto. Neste documento, estão reunidas algumas ideias que podem surgir para a ação.

“Nosso pré-projeto conta com toda a modernização e revitalização da área central e, ainda, a revitalização da Praça Elio Micheloni e mais um projeto de mobilidade urbana”, explica.

A expectativa da administração municipal é entregar uma prévia já no primeiro semestre de 2021.