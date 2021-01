Márcio Cardim coloca distritos industriais, revitalização do centro e formação profissional como medidas para gerar empregos

Em entrevista exclusiva ao G1 e à TV Fronteira, o prefeito reeleito de Adamantina, Marcio Cardim (DEM), afirmou que a implantação de distritos industriais e a criação de uma comissão para promover a revitalização do Centro da cidade são iniciativas que o Poder Executivo planeja adotar neste novo governo para incentivar a geração de empregos na cidade.

Além disso, Cardim também salientou que o município espera obter resultados positivos na geração de empregos com a formação profissional através de cursos na Faculdade de Tecnologia (Fatec).

“Nós estamos lançando agora em janeiro dois distritos industriais de menor porte e já estamos fazendo o planejamento para lançar o terceiro distrito industrial numa magnitude maior. Eu já estou montando uma comissão de revitalização do Centro. Nós precisamos aí fazer com que o Centro do nosso município seja um ambiente atrativo para os comerciantes, uma vez que o nosso município, e como os demais municípios da nossa região, mais de 90% ele vive do comércio e dos serviços”, disse Cardim.

“Implantei a Fatec em 2018, a Faculdade de Tecnologia, aqui na nossa cidade. Acredito que Adamantina é uma das cidades que com a implantação da Fatec num curto espaço de tempo no ano que vem nós já teremos quatro cursos. Inauguramos o curso de gestão comercial em 2018. Já estamos com o curso de ciência de dados em pleno desenvolvimento. A partir de fevereiro, nós temos o curso de logística, onde nós vamos fazer ensino médio e ensino superior, três anos de ensino médio, três anos de ensino superior. Vai virar cinco anos, o aluno já sai diplomado com nível superior em logística. E no meio do ano de 2021 nós teremos também o curso de gestão hospitalar. Então são quatro cursos dando uma formação profissional”, complementou.

“É o que nós temos que fazer. A própria transformação do nosso município num polo regional de saúde terá o maior acelerador de geração de emprego e renda para os nossos cidadãos. Não só de Adamantina como de toda a região. E a Fatec vem atrelada a isso, porque você tem que ter tecnologia embarcada. O município que tem boa saúde, boa educação, tecnologia, ensino e pessoal com formação, isso é um garantidor de atrair novas empresas para o nosso município”, enfatizou o prefeito reeleito.

Ainda na entrevista ao G1 e à TV Fronteira, Marcio Cardim falou sobre outros temas que envolvem a administração municipal, como a infraestrutura urbana, o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e os investimentos na área da educação.