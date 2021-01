Fisioclínica convida idosos de Adamantina para atendimento gratuito

A Fisioclínica do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) convida moradores/as da cidade com mais de 60 anos, que tenham queixas de artrose de joelho, desequilíbrio, tontura e lombalgia para atendimento gratuito.

Para realizar o cadastro, são necessários RG, CPF, endereço e telefone para contato. As pessoas interessadas devem se inscrever preferencialmente por meio do (18) 3522-1000, que neste mês está disponível de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, com Nayara.

De acordo com a orientadora de estágio de Fisioterapia do setor de Gerontologia, Andressa Oliveira, o atendimento tem previsão de início no mês de março. O setor é supervisionado pelo Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Junior.

RIGOR EM NORMAS SANITÁRIAS

Com o rigor sanitário exigido para a prevenção de contágio da Covid-19, a Fisioclínica retomou os atendimentos presenciais em 26 de outubro de 2020.

Para ampliar o espaço de atendimento e permitir ventilação do ambiente, alguns locais foram adaptados. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório nas dependências do Câmpus III.

No acolhimento do paciente, feito pelos estudantes que cumprem estágio supervisionado, é aferida a temperatura, realizada uma breve avaliação sobre a presença de sinais e sintomas de gripe e Covid-19, higienização das mãos e passagem por tapetes sanitizantes, e orientações quanto ao fluxo e local de entrada e saída da Fisioclínica.

A Fisioclínica da UniFAI está localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, 660, Vila Jamil de Lima. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (18) 3522-1000.